 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В ASAN xidmət зарегистрировано обращение 25-миллионного гражданина - ФОТО

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ В ASAN xidmət зарегистрировано обращение 25-миллионного гражданина.

    Как сообщает Report, в Бакинский центр ASAN xidmət №5 обратилась Бановша Рзаева.

    Она воспользовалась осуществляемой министерством внутренних дел услугой по замене и выдаче общегражданских паспортов.

    Как 25-миллионному гражданину, обратившемуся в ASAN xidmət, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев вручил Бановше Рзаевой благодарственный диплом и символические подарки.

    Отметим, что на данный момент существует 15 центров ASAN xidmət. Пять из них действуют в Баку, а остальные в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде, Барде, Габале, Масаллы, Губе, Мингячевире, Имишли и Шеки.

    Кроме того, в регионах 10 выездных автобусов ASAN xidmət и выездной ASAN qatar оказывают гражданам выездные услуги. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi