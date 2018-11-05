В ASAN xidmət зарегистрировано обращение 25-миллионного гражданина - ФОТО

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Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ В ASAN xidmət зарегистрировано обращение 25-миллионного гражданина.

Как сообщает Report, в Бакинский центр ASAN xidmət №5 обратилась Бановша Рзаева.

Она воспользовалась осуществляемой министерством внутренних дел услугой по замене и выдаче общегражданских паспортов.

Как 25-миллионному гражданину, обратившемуся в ASAN xidmət, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев вручил Бановше Рзаевой благодарственный диплом и символические подарки.

Отметим, что на данный момент существует 15 центров ASAN xidmət. Пять из них действуют в Баку, а остальные в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде, Барде, Габале, Масаллы, Губе, Мингячевире, Имишли и Шеки.

Кроме того, в регионах 10 выездных автобусов ASAN xidmət и выездной ASAN qatar оказывают гражданам выездные услуги.