В ASAN xidmət зарегистрировано 34-е миллионное гражданское обращение.

Как сообщили Report в Государственном агентстве по обслуживанию граждан и социальных инноваций, это обращение в центр услуг ASAN №3 в Баку сделано со стороны Гюнай Алиевой.

Она воспользовалась услугой Министерства внутренних дел о выдаче справок о судимости. Как автор 34 миллионного обращения, Гюнай Алиева была награждена благодарностью и символическим призом.

Отметим, что сейчас осуществляют деятельность 15 центров ASAN xidmət. Из них 5 находятся в Баку, остальные – в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде, Барде, Габале, Масаллы, Губе, Мингячевире, Имишли и Шеки. Кроме того, в регионах гражданам оказывают услуги 10 передвижных автобусов ASAN xidmət и передвижных поездов ASAN.

В Баку также имеются два центра ASAN Kommunal, оказывающие населению услуги в коммунальной сфере.