В ASAN xidmət зарегистрировано 24-миллионное обращение

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Зарегистрировано 24-миллионное обращение в ASAN xidmət.

Как сообщили Report в пресс-службе Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, обращение семьи Джавадовых было зарегистрировано как 24-миллионное обращение.

Семья обратилась за свидетельством о рождении для своих сыновьев-близнецов. Родителям младенцев Насиба и Насира было вручено благодарственное письмо и символические подарки для новорожденных.