 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В ASAN xidmət зарегистрировано 24-миллионное обращение

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Зарегистрировано 24-миллионное обращение в ASAN xidmət.

    Как сообщили Report в пресс-службе Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, обращение семьи Джавадовых было зарегистрировано как 24-миллионное обращение. 

    Семья обратилась за свидетельством о рождении для своих сыновьев-близнецов. Родителям младенцев Насиба и Насира было вручено благодарственное письмо и символические подарки для новорожденных.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi