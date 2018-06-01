В ASAN xidmət назначен новый завотделом

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Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана (ASAN xidmət) произведено новое назначение.

Как сообщает Report, Орхан Новруз оглу Демирли назначен на должность заведующего отделом человеческих ресурсов и обучения.

О.Демирли ранее занимал должность следователя по особо важным делам Следственного управления по делам о тяжких преступлениях Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики. В 2012 году, в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева, был награжден медалью "За отличие на государственной службе".

Отметим, что ранее эту должность исполнял Эльвин Пашаев. В настоящее время он занимает должность руководителя департамента человеческих ресурсов министерства сельского хозяйства.