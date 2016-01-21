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    В аппарате омбудсмена Азербайджана произошли новые кадровые назначения

    Вюгар Гейдаров назначен на должность директора сектора информации и по связям с общественностью

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В аппарате омбудсмена Азербайджана произошли новые кадровые назначения.

    Как сообщает Report, Вюгар Гейдаров назначен на должность директора сектора информации и по связям с общественностью аппарата "Уполномоченного по правам человека (омбудсмена)".

    До этого В. Гейдаров работал в должности главного консультанта аппарата.

    Отметим, что бывший директор сектора информации и по связям с общественностью аппарата омбудсмена Земфира Магеррамли недавно уволилась по собственному желанию. Она работала в этой должности с апреля 2003 года по 18 декабря 2015 года. 

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