В Академии Гейдара Алиева СГБ отмечена 73-я годовщина Победы над фашизмом

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ В Академии Гейдара Алиева Службы государственной безопасности (СГБ) состоялось мероприятие, посвященное 73-й годовщине Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие национальные герои Азербайджана, ветераны Великой Отечественной войны и органов безопасности Азербайджана, руководство Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджанской Республики, ответственные сотрудники СГБ, руководство, преподаватели и курсанты академии.

Мероприятие началось с почтения минутой молчания незабвенной памяти сыновей и дочерей Родины, погибших во Второй мировой войне и во имя освобождения азербайджанских земель от врага. Затем прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Ветеранам, проявившим образцы доблести во Второй мировой войне, от имени личного состава СГБ были вручены памятные подарки и цветы.

Выступившие на мероприятии ветераны, сотрудники Академии подробно рассказали курсантам о самоотверженности героических сыновей и дочерей Азербайджана в годы Великой Отечественной войны на передовой и в тылу, образцах мужества, отваги и героизма, проявленных ими во имя завоевания исторической Победы.

Было особо отмечено, что вклад Бакинской нефти в Победу незаменим. Одна третья часть нефти, добываемой в бывшем Советском Союзе в годы войны, 85-90 процентов авиационного бензина и высококачественных масел приходились на долю Азербайджана. Если бы не азербайджанская нефть, сложно было бы предположить, чем могла закончиться фашистская агрессия. Именно поэтому историческая доблесть представителей азербайджанского народа, прошедших славный боевой путь на этой войне, а также их самоотверженный труд в тылу, никогда не загладятся из памяти, будут служить примером молодому поколению.

Художественная часть мероприятия продолжилась концертной программой.