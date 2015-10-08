В Агдаме сдан в эксплуатацию ясли-детский сад, возведенный по инициативе Фонда Гейдара Алиева

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ В селе Эвоглу, расположенном в прифронтовой зоне Агдамского района, сдан в эксплуатацию ясли-детский сад, возведенный по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, выступившие на церемонии по этому случаю поздравили участников мероприятия, детей, их родителей, коллектив детсада, пожелали детям стать достойными гражданами нашей страны.

Было сообщено о всесторонней заботе о детях в нашей стране, обеспечении их качественным образованием и медициной. Выступающие рассказали о мерах, предпринимаемых в этом направлении. Было отмечено, что по всей республике строятся и капитально реконструируются ясли, детсады, интернаты и средние школы. Новый детский сад в Агдамском районе тому очередное и наглядное подтверждение.

Выступившие на мероприятии представители общественности и жители села выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой и всем, кто вложил свой труд в строительство детского сада.

В двухэтажном здании детского сада, рассчитанного на 100 воспитанников, созданы все необходимые условия для воспитания и обучения детей, их физического и интеллектуального развития, выявления с ранних лет их талантов и способностей, охраны здоровья. Помещения оснащены всем необходимым инвентарем и принадлежностями.

Во дворе детского сада создана игровая площадка, проделаны работы по озеленению.