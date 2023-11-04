В Агдаме проходит круглый стол на тему занятости населения

В Агдаме проходит круглый стол на тему "Роль занятости в устойчивом расселении населения – проделанная работа и вызовы".

В Агдаме проходит круглый стол на тему "Роль занятости в устойчивом расселении населения – проделанная работа и вызовы".

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов, представители Министерства труда и социальной защиты населения, Министерства экономики и других ведомств.

Участники мероприятия посетили Аллею шехидов в Агдаме.