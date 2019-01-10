В Агдаме началось восстановление домов, пострадавших из-за армянских обстрелов

Агдам. 10 января. REPORT.AZ/ В Агдамском районе началось восстановление 121 дома, пострадавшего из-за армянских обстрелов.

Как сообщает карабахское бюро Report, восстановительные, ремонтные и строительные работы ведутся согласно подписанному президентом Ильхамом Алиевым распоряжению "О дополнительных мерах по улучшению жилищно-бытовых условий населения в населенных пунктах Агдамского района, расположенных на линии соприкосновения с армянскими вооруженными формированиями".

Отметим, что согласно распоряжению, в целях улучшения жилищно-бытовых условий гражданского населения в 19 населенных пунктах Агдамского района, расположенных вблизи линии соприкосновения с армянскими вооруженными формированиями, для восстановления 121 индивидуального жилого дома, в которых проживают 139 семей, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики выделено Исполнительной власти Агдамского района 3 миллиона манатов

Начальник отдела архитектуры и строительства ИВ Агдамского района Абдулали Мехтиев сообщил карабахскому бюро Report, что в 121 доме в 19 селах вновь будут проведены ремонтные и восстановительные работы: "В селах Гарадаглы, Афетли и Евоглу уже приступили к демонтажным и строительным работам. В Афетли капитальные ремонтные и восстановительные работы будут проведены в 25 домах, Гарадаглы - 21, Зенгишалы - 12, Чеменли - 33, Ахмедагалы- 11, Гарвенде - 12, Тезекенде - 7".