 Наверх

В 8 регионах Азербайджана прошли конкурсы социальных проектов

В 8 регионах Азербайджана прошли конкурсы социальных проектов

Представители конкурса социальных проектов Общественного объединения "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева побывали в регионах Азербайджана. 

Как сообщили Report в объединении, в рамках визита председатель конкурса социальных проектов Шахин Сеидзаде провел встречи в Шемахе, Шеки, Мингячевире, Гяндже, Агджабеди, Сальянах и Шеки. На встречах приняли участие проживающие в регионах активисты студенческо-молодежных организаций, представители общественных организаций, активисты и волонтеры.

В ходе встреч участникам были предоставлены сведения о конкурсе и его целях, обсуждены возможности участия в конкурсе. В настоящее время продолжается прием проектов на конкурс. Регистрация участников конкурса и прием проектов ведется на официальном сайте Общественного объединения "Региональное развитие" (http://musabiqe.riib.az/).

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!