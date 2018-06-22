В 29 районах Азербайджана состоится выпускной экзамен

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Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ 3 июля для выпускников общеобразовательных школ Шемкирского, Гедабекского, Агстафинского, Газахского, Товузского, Мингячевирского, Балакенского, Загатальского, Гахского, Ярдымлинского, Джалилабадского, Масаллинского, Лерикского, Гёйчайского, Агдашского, Уджарского, Исмаиллинского, Гобустанского, Агджабединского, Ходжавендского, Физулинского, Бейлаганского, Сальянского, Нефтчалинского, Гаджигабульского, Гусарского, Губинского, Сиязанского и Хызинского районов состоится выпускной экзамен на базе общего и полного среднего образования (9 и 11 классы).

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Участвующие в выпускном экзамене ученики могут воспользоваться ссылкой http://eservices.dim.gov.az/sagirdBV/ для распечатки "Пропускного листа на экзамен", учебные заведения могут распечатать пропускные листы для всех учеников.

Для распечатки на компьютере должна быть установлена программа Adobe Reader, галочка с Pop-up blocked на странице в настройках браузера должна быть снята. Справку на выпускной экзамен, выдаваемую учебным заведением для учеников, у которых в удостоверение личности нет фотографий, можно скачать с сайта ГЭЦ.