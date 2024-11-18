В 2025 году в госбюджете расходы на поддержку уязвимых слоев населения предусмотрены в 2,6 млрд манатов

17:33

В 2025 году из государственного бюджета Азербайджана предусмотрено выделение 2 млрд 600,2 млн манатов оказание поддержку социально уязвимых слоев населения.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте государственного бюджета Азербайджана на 2025 год.

В структуру этих расходов входят: расходы на финансирование пособий по возрасту, инвалидности, потере кормильца и других социальных пособий, а также президентских стипендий инвалидам войны, лицам с общей инвалидностью, ветеранам войны, семьям шехидов - 1 млрд 942,9 млн манатов (на 55,4 млн манатов или 2,9% больше по сравнению с 2024 годом); на адресную государственную социальную помощь - 457,3 млн манатов; на оплачиваемые общественные работы для повышения возможностей трудоустройства безработных в рамках реализации "Плана мероприятий по реализации Стратегии занятости Азербайджанской Республики на 2020-2025 годы" - 200 млн манатов.