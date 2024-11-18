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В 2025 году в госбюджете Азербайджана предусмотрено 280 млн манатов на выплату пособий вынужденным переселенцам

В 2025 году в госбюджете Азербайджана предусмотрено 280 млн манатов на выплату пособий вынужденным переселенцам 17:54
Социальная защита
18 ноября 2024 г. 11:08
В 2025 году в госбюджете Азербайджана предусмотрено 280 млн манатов на выплату пособий вынужденным переселенцам

В проекте государственного бюджета Азербайджана на 2025 год предусмотрено 280,1 млн манатов для выплаты ежемесячного пособия лицам, имеющих статус вынужденных переселенцев и приравненным к ним лицам (412 600 человек).

Как сообщает Report, кроме этого, в государственном бюджете на следующий год для обеспечения социальной защиты бывших вынужденных переселенцев предусмотрено 311,2 млн манатов.

Помимо того, на возмещение оплаты за коммунальные услуги для данной категории граждан из госбюджета предусмотрено выделение 19,3 млн манатов, а также 11,8 млн манатов на другие мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Gələn il 412 mindən çox keçmiş məcburi köçkünə 280,1 milyon manat vəsait ayrılacaq

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