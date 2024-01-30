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В 2023 году в Азербайджане 50,7 тыс. граждан назначена инвалидность

В 2023 году в Азербайджане 50,7 тыс. граждан назначена инвалидность В 2023 году в Азербайджане 50,7 тыс. гражданам была назначена инвалидность.
Социальная защита
30 января 2024 г. 11:10
В 2023 году в Азербайджане 50,7 тыс. граждан назначена инвалидность

В 2023 году в Азербайджане 50,7 тыс. граждан была назначена инвалидность.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Анар Байрамов.

Байрамов отметил, что в прошлом году реабилитационные центры агентства оказали реабилитационные услуги 87,7 тыс. граждан с ограниченными возможностями, что на 74% больше, чем в предыдущем году.

"За отчетный период реабилитационные услуги на дому были оказаны 1 437 гражданам, что в 6 раз больше, чем в предыдущем году. Кроме того, 10,5 тыс. человек были обеспечены 91,4 тыс. средствами реабилитации. После Отечественной войны 11 тыс. членов семей шехидов и участников войны было оказано 56,3 тыс. реабилитационных услуг, 460 человек были обеспечены 481 современным высокотехнологичным протезом", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il Azərbaycanda 50,7 min şəxsə əlillik təyin olunub

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