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В 2023 году лишь 43% представленных гражданами справок об инвалидности оказались подлинными

В 2023 году лишь 43% представленных гражданами справок об инвалидности оказались подлинными В 2023 году лишь 43% обращений о назначении инвалидности были одобрены в связи с ошибками в документации и заключениях.
Социальная защита
30 января 2024 г. 11:56
В 2023 году лишь 43% представленных гражданами справок об инвалидности оказались подлинными

В 2023 году лишь 43% представленных гражданами медицинских заключений для назначения инвалидности оказались подлинными.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Анар Байрамов.

По его словам, все документы, представленные для назначения инвалидности, тщательно проверяются.

"Всего в прошлом году для назначения инвалидности было подано более 70 тыс. заявок. В свою очередь число заявок о повторном назначении инвалидности сократилось вдвое", - сказал Байрамов.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il əlillik təyinatı ilə bağlı vətəndaşların təqdim etdiyi tibbi rəy və diaqnozların 43 %-i təsdiqini tapıb

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