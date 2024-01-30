В 2023 году лишь 43% представленных гражданами справок об инвалидности оказались подлинными

В 2023 году лишь 43% обращений о назначении инвалидности были одобрены в связи с ошибками в документации и заключениях.

В 2023 году лишь 43% представленных гражданами медицинских заключений для назначения инвалидности оказались подлинными.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Анар Байрамов.

По его словам, все документы, представленные для назначения инвалидности, тщательно проверяются.

"Всего в прошлом году для назначения инвалидности было подано более 70 тыс. заявок. В свою очередь число заявок о повторном назначении инвалидности сократилось вдвое", - сказал Байрамов.