В 2022 году соцобеспечению ветеранов войны и семей шехидов будет уделено особое внимание

Государственный бюджет Азербайджана на 2022 год, как и предыдущие, будет социально ориентированным

Государственный бюджет Азербайджана на 2022 год, как и предыдущие, будет социально ориентированным.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Как отмечается, одним из приоритетных направлений расходов станет создание финансового обеспечения для оплаты труда, стипендий и социальных пособий, а также укрепления социальной защиты малообеспеченных слоев населения.

Особое внимание будет уделено финансированию государственной политики по социальному обеспечению населения, в том числе особо уязвимых слоев, ветеранов войны, инвалидов и семей шехидов.

В среднесрочном периоде значительная часть дополнительных средств, появившихся в результате увеличения доходов госбюджета, будет направлена на улучшение социального благосостояния населения, реализацию целевых социальных программ для граждан, нуждающихся в помощи.

В то же время в рамках программы самозанятости будут продолжены меры для создания условий по трудоустройству и привлечению к малому бизнесу безработных.