Госкомитет: В прошлом году 28 женщин приступили к предпринимательской деятельности

В течение прошлого года 28 женщин приступили к предпринимательской деятельности.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана за 2018 год.

По линии Госкомитета в 2018 году трудоустроены 17 женщин.

В целом, в течение 2011-2018 годов 102 женщины приступили к предпринимательской деятельности и около 50 женщин обеспечены дополнительной работой.

В то же время, в прошлом году деятельностью 11-ти центров поддержки детей и семей воспользовались 20 748 человек.