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Госкомитет: В прошлом году 28 женщин приступили к предпринимательской деятельности

В 2018 году 28 женщин приступили к предпринимательской деятельности

В течение прошлого года 28 женщин приступили к предпринимательской деятельности. 

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана за 2018 год. 

По линии Госкомитета в 2018 году трудоустроены 17 женщин. 

В целом, в течение 2011-2018 годов 102 женщины приступили к предпринимательской деятельности и около 50 женщин обеспечены дополнительной работой. 

В то же время, в прошлом году деятельностью 11-ти центров поддержки детей и семей воспользовались 20 748 человек.  

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