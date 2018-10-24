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    Увеличивается сумма, выделяемая из бюджета Минтруда и соцзащиты населения

    © Report

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/С будущего года увеличивается сумма, выделяемая из бюджета министерству труда и социальной защиты населения.

    Как сообщает Report, в бюджете 2019 года МТСЗН планируется выделить 5 млн 046 тыс. 009 манатов.

    Эта сумма на 653 тыс.186 манатов больше, чем в 2018 году.

    Отметим, что пакет бюджета будет вынесен на обсуждение на заседания комитетов Милли Меджлиса в следующем месяце.

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