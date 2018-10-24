Увеличивается сумма, выделяемая из бюджета Минтруда и соцзащиты населения

© Report https://report.az/storage/news/488b7f8d1ba00266ec870e6f635e5af3/5706ba8e-1518-434c-9247-82301069dc8d_292.jpg

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/С будущего года увеличивается сумма, выделяемая из бюджета министерству труда и социальной защиты населения.

Как сообщает Report, в бюджете 2019 года МТСЗН планируется выделить 5 млн 046 тыс. 009 манатов.

Эта сумма на 653 тыс.186 манатов больше, чем в 2018 году.

Отметим, что пакет бюджета будет вынесен на обсуждение на заседания комитетов Милли Меджлиса в следующем месяце.