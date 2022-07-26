Увеличилось число получающих ежемесячную стипендию президента Азербайджана

На 1 июля текущего года число лиц, получающих ежемесячную пенсию президента, увеличилось на 26,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (286,7 тыс. человек), а по сравнению с 4 годами ранее (58 тыс. человек) - в 6,2 раза и достигло 362 тыс

На 1 июля текущего года число лиц, получающих ежемесячную пенсию президента, увеличилось на 26,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (286,7 тыс. человек), а по сравнению с 4 годами ранее (58 тыс. человек) - в 6,2 раза и достигло 362 тыс. человек.

Об этом Report сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.

За последние 4 года наряду со значительным увеличением социальных выплат были созданы и новые виды пенсий: ежемесячные пенсии для ветеранов войны, лиц с инвалидностью первой степени и лиц, осуществляющих уход за инвалидами в возрасте до 18 лет, для других категорий.

В то же время, после 44 дней Отечественной войны в рамках мер социальной поддержки членам семей шехидов, ветеранам Отечественной войны, в том числе инвалидам Отечественной войны, было назначено 104 тысячи социальных выплат. Значительную часть этих выплат составили ежемесячные пенсии президента.