Увеличены зарплаты работников Государственной миграционной службы Азербайджана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении ежемесячного денежного обеспечения имеющих специальные звания сотрудников и ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики.

Как передаёт Report, ежемесячное денежное обеспечение имеющих специальные звания сотрудников Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики увеличено в среднем в объеме 40 процентов их должностных окладов.

Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2019 года.