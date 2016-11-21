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    Увеличена сумма средств, выделенных министерствам здравоохранения и образования в госбюджете на следующий год

    Министерству образования выделено 9 292 955 манатов

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ В государственном бюджете на следующий год министерству здравоохранения выделено 2 111 158 манатов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017-й год". 

    Эта сумма в 2016 году составила 1 876 023 маната. По сравнению с 2016-м годом сумма выделенных в 2017 году средств больше на 235 135 манатов.

    Министерству образования выделено 9 292 955 манатов. Для текущего года эта сумма составила 8 210 634 манатов. По сравнению с 2016-м годом сумма выделенных в 2017 году средств больше на 1 082 321 манат.

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