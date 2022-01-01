Увеличена госпошлина за регистрацию и расторжение брака

С сегодняшнего дня в Азербайджане вступили в силу новые пошлины за регистрацию и расторжение брака.

С сегодняшнего дня в Азербайджане вступили в силу новые пошлины за регистрацию и расторжение брака.

Как сообщает Report, это отражено в поправках к "Закону о государственных пошлинах".

Так, государственная пошлина за регистрацию брака увеличена с 5 до 10 манатов.

Кроме того, изменен размер государственной пошлины за регистрацию расторжения брака с 15 до 20 манатов по обоюдному согласию пары, не имеющей несовершеннолетних детей, а также решением суда (если в решении не указано, какая из сторон должна платить. государственная пошлина, первый заявитель на регистрацию).