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Увеличена госпошлина за регистрацию и расторжение брака

Увеличена госпошлина за регистрацию и расторжение брака С сегодняшнего дня в Азербайджане вступили в силу новые пошлины за регистрацию и расторжение брака.
Социальная защита
1 января 2022 г. 00:45
Увеличена госпошлина за регистрацию и расторжение брака

С сегодняшнего дня в Азербайджане вступили в силу новые пошлины за регистрацию и расторжение брака.

Как сообщает Report, это отражено в поправках к "Закону о государственных пошлинах".

Так, государственная пошлина за регистрацию брака увеличена с 5 до 10 манатов.

Кроме того, изменен размер государственной пошлины за регистрацию расторжения брака с 15 до 20 манатов по обоюдному согласию пары, не имеющей несовершеннолетних детей, а также решением суда (если в решении не указано, какая из сторон должна платить. государственная пошлина, первый заявитель на регистрацию).

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