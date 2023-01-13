Увеличен размер ежемесячной пенсии президента участникам Великой Отечественной войны

Увеличен размер ежемесячной пенсии президента Азербайджана участникам Великой Отечественной войны.
Как сообщает Report, согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, с 1 января 2023 года сумма ежемесячной пенсии президента Азербайджанской Республики участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, лицам, работавшим во время блокады города Ленинград в период Второй мировой войны на предприятиях, в учреждениях и организациях города и награжденным медалью "За оборону Ленинграда", нагрудным знаком "Житель блокадного Ленинграда", установлена в размере 330 манатов.
Ранее размер этой ежемесячной пенсии составлял 300 манатов.
Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.