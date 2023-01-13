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Увеличен размер ежемесячной пенсии президента участникам Великой Отечественной войны

Увеличен размер ежемесячной пенсии президента участникам Великой Отечественной войны Увеличен размер ежемесячной пенсии президента Азербайджана участникам Великой Отечественной войны.
Социальная защита
13 января 2023 г. 12:48
Увеличен размер ежемесячной пенсии президента участникам Великой Отечественной войны

Увеличен размер ежемесячной пенсии президента Азербайджана участникам Великой Отечественной войны.

Как сообщает Report, согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, с 1 января 2023 года сумма ежемесячной пенсии президента Азербайджанской Республики участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, лицам, работавшим во время блокады города Ленинград в период Второй мировой войны на предприятиях, в учреждениях и организациях города и награжденным медалью "За оборону Ленинграда", нагрудным знаком "Житель блокадного Ленинграда", установлена в размере 330 манатов.

Ранее размер этой ежемесячной пенсии составлял 300 манатов.

Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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Версия на азербайджанском языке Böyük Vətən müharibəsi iştirakçılarına verilən Prezident təqaüdünün aylıq məbləği artırılıb

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