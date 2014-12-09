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    ​Утверждены правила SMS информирования о временном закрытии дорог в Азербайджане

    Объем отправленных SMS устанавливается в соответствии с требованиями стандартов

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана утвердил "Правила SMS информирования о временном закрытии дорог и других мероприятиях в данной области".

    Как сообщает Report, данные правила устанавливают методы SMS информирования по поводу временного закрытия дорог и других мероприятий в данной области.

    Согласно правилам, передача коротким месажем (SMS) информации о временном закрытии дорог и других мероприятиях в данной области осуществляется министерством транспорта Азербайджана с помощью мобильных телекоммуникационных операторов. Объем отправленных SMS устанавливается в соответствии с требованиями стандартов GSM.

    В то же время, процесс передачи пользователям через короткие SMS информации о временном закрытии дорог и других мероприятиях в данной области обеспечивается Центром интеллектуального управления транспортом министерства транспорта Азербайджана.

    Согласно примененных правил, в данные сведения входит информация о находящихся на балансе минтранспорта дорог республиканского и местного значения, столичных дорогах и улицах, где производится ремонт или реконструкция, а также об авариях и проводимых государственных мероприятиях.

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