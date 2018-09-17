Утвержден Устав, подразумевающий обеспечение временным жильем вышедших из мест заключения лиц

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Утвержден проект Устава Центра социальной адаптации (город Гобустан, правая сторона дороги Даракенд) для лиц, освобожденных от отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях, созданный при Государственном фонде социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения.

Как сообщает Report, решение об этом было принято на заседании коллегии министерства.

Согласно Уставу, в целях адаптации к социальной среде, обеспечения прав и свобод и законных интересов, предотвращения совершения новых преступлений лицами, освобожденными от отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях и не имеющими постоянной жилплощади, Центр будет оказывать этим людям юридическую, социально-психологическую, социально-консультационную помощь и социально-бытовые услуги, в этот период их обеспечат временным жильем.