Устранены некоторые ограничения в связи с выдачей социальной помощи в Азербайджане

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Министерство труда и социальной защиты населения устранило некоторые ограничения в связи с выдачей социальной помощи в Азербайджане. Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сообщил министр труда и социальной защиты населения Селим Муслимов.

Министр напомнил, что если в прошлые годы сумма ежемесячных платежей семей в Азербайджане банкам и кредитным организациям превышала больше половины месячного дохода данных семей, то на их обращение в связи с получением социальной помощи отвечали отказом: "Это ограничение уже устранено. В новых правилах этого ограничения нет. Второе ограничение состоит в том, что если среди членов семьи был человек, получающий образование в вузах или среднеспециализированных школах на платной основе, и семья заплатила в 10-кратном размере минимальной зарплаты за предыдущие 12 месяцев, в таком случае семья не имела прав на получение социальной помощи. Это ограничение также устранено. Это очень важные изменения, которые нашли отражение в последних решениях".