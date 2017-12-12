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    Установлено привлечение к работе в строительных компаниях 319 сотрудников без договора - МОНИТОРИНГ

    До сих пор Центром мониторинга трудовых отношений проведено в целом 26 полевых мониторингов

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Центром мониторинга трудовых отношений Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики продолжаются полевые мониторинги в строительных компаниях "В связи с регулированием неофициальных трудовых отношений в строительной сфере".

    Об этом Report сообщили в отделе информационного обеспечения Госагентства.

    Сообщается, что до сих пор Центром мониторинга трудовых отношений проведено в целом 26 полевых мониторингов. Мониторинги охватили 92 юридических и физических лица, занимающихся строительством в Баку многоквартирных зданий.

    В период проведения мониторинга было установлено, что 319 человек были привлечены к работе без трудового или служебного договора. Выявленные факты были направлены в министерство труда и социальной защиты населения и в Генпрокуратуру.

    Мониторинги продолжаются, результаты будут регулярно обнародоваться. 

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