Установлено привлечение к работе в строительных компаниях 319 сотрудников без договора - МОНИТОРИНГ

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Центром мониторинга трудовых отношений Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики продолжаются полевые мониторинги в строительных компаниях "В связи с регулированием неофициальных трудовых отношений в строительной сфере".

Об этом Report сообщили в отделе информационного обеспечения Госагентства.

Сообщается, что до сих пор Центром мониторинга трудовых отношений проведено в целом 26 полевых мониторингов. Мониторинги охватили 92 юридических и физических лица, занимающихся строительством в Баку многоквартирных зданий.

В период проведения мониторинга было установлено, что 319 человек были привлечены к работе без трудового или служебного договора. Выявленные факты были направлены в министерство труда и социальной защиты населения и в Генпрокуратуру.

Мониторинги продолжаются, результаты будут регулярно обнародоваться.