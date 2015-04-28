Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ За первый квартал 2015 года выявлено 759 лиц, незаконно проживающих в различных регионах Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявили на конференции, посвященной вопросам отсутствия гражданства и шагам по предотвращению подобных случаев.

На конференции выступили замначальника Государственной миграционной службы Парвиз Мусаев, омбудсмен Эльмира Сулейманова и верховный комиссар по делам беженцев ООН Даг Сигурдсон.

Здесь было отмечено, что указанные 759 человек проживали в различных регионах Азербайджана, за исключением Баку и Абшеронского района.

На конференции заявили, что в результате мероприятий, проведенных Государственной миграционной службой для оформления документов лиц без гражданства, за 2008-20014 годы в соответствии с распоряжениями президента страны Ильхама Алиева 852 человека получили азербайджанское гражданство.

Кроме того, за указанное время была признана принадлежность к азербайджанскому гражданству 18 254 лиц и соответствующие органы выдали им документы, подтверждающие их азербайджанское гражданство.