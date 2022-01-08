Услуги по обязательному государственному личному страхованию будут электронизированы

Услуги по обязательному государственному личному страхованию будут электронными.

Услуги по обязательному государственному личному страхованию будут электронными.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что согласно указу президента Ильхама Алиева с начала текущего года деятельность по государственному обязательному личному страхованию жизни и здоровья военнослужащих и ряда других категорий лиц, управление этими страховыми средствами осуществляет Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения.

В рамках реформ в ближайшее время все услуги в этой сфере будут электронизированы, будет запущена система проактивного назначения страховых выплат.

На совещании, посвященном итогам деятельности фонда в 2021 году и предстоящим задачам, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сообщил, что с этой целью будет сформирована электронная инфраструктура, а до 1 июля 2022 года будет создана подсистема “Обязательное государственное личное страхование”.

Министр отметил, что в целом основными приоритетами являются широкое внедрение инновационных решений и оптимальное управление в этой сфере, организация современных, оперативных и прозрачных услуг, создание, увеличение и эффективное использование страховых резервов.

На заседании было отмечено, что указами и распоряжениями главы государства с начала текущего года в нашей стране в связи с реализацией новой социальной реформы были произведены очередные повышения пенсий, зарплат, пособий и стипендий, охватывающие 2,1 млн человек, на что выделено дополнительно 1,5 млрд манатов в год.