О нас
Report Georgia
Аудио новости

Услуги по обязательному государственному личному страхованию будут электронизированы

Услуги по обязательному государственному личному страхованию будут электронизированы Услуги по обязательному государственному личному страхованию будут электронными.
Социальная защита
8 января 2022 г. 16:11
Услуги по обязательному государственному личному страхованию будут электронизированы

Услуги по обязательному государственному личному страхованию будут электронными.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что согласно указу президента Ильхама Алиева с начала текущего года деятельность по государственному обязательному личному страхованию жизни и здоровья военнослужащих и ряда других категорий лиц, управление этими страховыми средствами осуществляет Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения.

В рамках реформ в ближайшее время все услуги в этой сфере будут электронизированы, будет запущена система проактивного назначения страховых выплат.

На совещании, посвященном итогам деятельности фонда в 2021 году и предстоящим задачам, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сообщил, что с этой целью будет сформирована электронная инфраструктура, а до 1 июля 2022 года будет создана подсистема “Обязательное государственное личное страхование”.

Министр отметил, что в целом основными приоритетами являются широкое внедрение инновационных решений и оптимальное управление в этой сфере, организация современных, оперативных и прозрачных услуг, создание, увеличение и эффективное использование страховых резервов.

На заседании было отмечено, что указами и распоряжениями главы государства с начала текущего года в нашей стране в связи с реализацией новой социальной реформы были произведены очередные повышения пенсий, зарплат, пособий и стипендий, охватывающие 2,1 млн человек, на что выделено дополнительно 1,5 млрд манатов в год.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dövlət icbari şəxsi sığorta üzrə xidmətlər elektronlaşdırılacaq

Другие новости из категории

Министерство внесло ясность в порядок присвоения звания Ветеран войны
Министерство внесло ясность в порядок присвоения звания "Ветеран войны"
8 января 2022 г. 12:36
В этом году семьям шехидов и инвалидам войны предоставят 500 частных домов
В этом году семьям шехидов и инвалидам войны предоставят 500 частных домов
7 января 2022 г. 19:31
Разработан порядок выдачи единовременной выплаты инвалидам Первой карабахской войны
Разработан порядок выдачи единовременной выплаты инвалидам Первой карабахской войны
7 января 2022 г. 17:49
Министерство внесло ясность в вопрос о пенсиях военнослужащих
Министерство внесло ясность в вопрос о пенсиях военнослужащих
7 января 2022 г. 14:12
Министерство предупредило предпринимателей, скрывающих реальные зарплаты сотрудников
Министерство предупредило предпринимателей, скрывающих реальные зарплаты сотрудников
7 января 2022 г. 12:59
Агентство: До сих пор 1 537 лицам назначена инвалидность по военным причинам
Агентство: До сих пор 1 537 лицам назначена инвалидность по военным причинам
7 января 2022 г. 12:45
Стало известно число ветеранов Отечественной войны, которым назначена инвалидность
Стало известно число ветеранов Отечественной войны, которым назначена инвалидность
7 января 2022 г. 12:38
Госагентство объяснило причину отказов в назначении инвалидности
Госагентство объяснило причину отказов в назначении инвалидности
7 января 2022 г. 12:29
Странные имена, которыми назвали детей в Азербайджане в прошлом году
Странные имена, которыми назвали детей в Азербайджане в прошлом году
6 января 2022 г. 12:45
Будут выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Будут выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
6 января 2022 г. 09:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi