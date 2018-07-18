Упрощается процедура электронных обращений для получения адресной соцпомощи

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ "Процедура обращений в электронном порядке малообеспеченными семьями для получения адресной социальной помощи будет упрощена в рамках усовершенствования и прозрачности системы адресной государственной социальной помощи.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения.

Согласно соответствующему приказу министра, рабочая группа, сформированная 30 апреля, ведет работу в направлении облегчения процедуры обращения малообеспеченных семей за социальной помощью, в том числе уменьшения количества необходимых к предоставлению и заполнению документов.