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    Упрощается процедура электронных обращений для получения адресной соцпомощи

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ "Процедура обращений в электронном порядке малообеспеченными семьями для получения адресной социальной помощи будет упрощена в рамках усовершенствования и прозрачности системы адресной государственной социальной помощи. 

    Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения. 

    Согласно соответствующему приказу министра, рабочая группа, сформированная 30 апреля, ведет работу в направлении облегчения процедуры обращения малообеспеченных семей за социальной помощью, в том числе уменьшения количества необходимых к предоставлению и заполнению документов.

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