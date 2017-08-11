UNICEF: Важно, чтобы в Азербайджане дети с инвалидностью могли обучаться в обычных классах

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Думаю, что главным достижением за прошедшие годы стало понимание правительством Азербайджана важности инвестиций в область детских услуг в качестве приоритета. И это мы видим на примере вакцинации детей. Если раньше Азербайджан нуждался в финансировании программ по вакцинации, то теперь эти программы финансируются правительством страны.

Об этом Report заявил представитель UNICEF Эдвард Карвардин.

По его словам, еще одним достижением страны за прошедшие годы стало улучшение ситуации в стране с добавлением железа в мучные изделия, которые позволяют бороться с анемией у женщин: "Мы имели позитивные обсуждения в министерстве здравоохранения и Милли Меджлисе, и я уверен, что к концу года мы начнем реализацию программы, которая окажет положительное влияние на здоровье матерей, страдающих анемией".

Э. Карвардин также отметил наличие важного развития в связи с иодизацией соли: "В Азербайджане сегодня соль на 100% иодизируется, что важно для развития детей".

Говоря о сфере образования, он назвал положительным тот факт, что почти 100% детей обучаются в школах: "Школьники могут добиться лучших результатов, если пройдут дошкольную подготовку. В этом году мы работали с минобразования над программой дошкольной подготовки для 5-летних детей, что включало в себя тренинги учителей, составление нового куррикулума, методологии. Правительство также заявило, что они хотят видеть участие детей в возрасте 5 лет в дошкольной подготовке на уровне 90%".

Кроме того, представитель UNICEF отметил важность раннего обнаружения инвалидности у детей и их интеграции в школьное обучение: "Совместно с минздравом и Университетом Анкара, 80 педиатров из Азербайджана прошли курсы по раннему обнаружению инвалидности. Это позволит уменьшить негативное влияние инвалидности на развитие человека. В прошлом году мы также работали над программой адаптации классов для инвалидов и нам удалось привлечь больше детей к обучению в обычных классах вместе с другими учениками. Это отличный способ, чтобы дети могли учиться вместе. Мы провели такую программу в четырех школах в Баку, но этого недостаточно. Нам надо расширить эту программу на общереспубликанском уровне".