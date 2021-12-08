Ульви Мехтиев: До сих пор в Фонд YAŞAT было перечислено 65 млн манатов

На сегодняшний день 40 членов семей шехидов, 15 ветеранов обеспечены работой в службе ASAN хidmət.

На сегодняшний день 40 членов семей шехидов, 15 ветеранов обеспечены работой в службе ASAN хidmət.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев во время выступления на пресс-конференции, посвященной годичной деятельности Фонда YAŞAT.

У.Мехтиев отметил, что более 4 700 членов семей шехидов и ветеранов воспользовались услугами Asan хidmət вне очереди, по льготам: "До сих пор в Фонд было перечислено 65 млн манатов, из которых 50 млн манатов было потрачено в различных направлениях".