О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ульви Мехтиев: До сих пор в Фонд YAŞAT было перечислено 65 млн манатов

Ульви Мехтиев: До сих пор в Фонд YAŞAT было перечислено 65 млн манатов На сегодняшний день 40 членов семей шехидов, 15 ветеранов обеспечены работой в службе ASAN хidmət.
Социальная защита
8 декабря 2021 г. 13:26
Ульви Мехтиев: До сих пор в Фонд YAŞAT было перечислено 65 млн манатов

На сегодняшний день 40 членов семей шехидов, 15 ветеранов обеспечены работой в службе ASAN хidmət.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев во время выступления на пресс-конференции, посвященной годичной деятельности Фонда YAŞAT.

У.Мехтиев отметил, что более 4 700 членов семей шехидов и ветеранов воспользовались услугами Asan хidmət вне очереди, по льготам: "До сих пор в Фонд было перечислено 65 млн манатов, из которых 50 млн манатов было потрачено в различных направлениях".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ülvi Mehdiyev: "İndiyədək "YAŞAT" Fonduna 65 milyon manat ianə olunub"

Экслюзивные новости

Министр промышленности Астрахани: Есть мощный транзитный потенциал для развития коридора Север-Юг
Министр промышленности Астрахани: Есть мощный транзитный потенциал для развития коридора Север-Юг
7 декабря 2021 г. 17:44
За последние 3 месяца из Украины депортированы 19 граждан Азербайджана
За последние 3 месяца из Украины депортированы 19 граждан Азербайджана
7 декабря 2021 г. 16:46
Руководство ГПС объявило порицание майору за грубое обращение с журналистами
Руководство ГПС объявило порицание майору за грубое обращение с журналистами
7 декабря 2021 г. 11:02
МВД: В Азербайджане сократилось количество краж частной собственности
МВД: В Азербайджане сократилось количество краж частной собственности
7 декабря 2021 г. 10:51
МВД: В этом году в Азербайджане не зарегистрировано случаев захвата заложников
МВД: В этом году в Азербайджане не зарегистрировано случаев захвата заложников
7 декабря 2021 г. 10:18
ЮНЕСКО: Надеемся вскоре направить миссию на освобожденные территории Азербайджана
ЮНЕСКО: Надеемся вскоре направить миссию на освобожденные территории Азербайджана
6 декабря 2021 г. 14:26
Губернатор: Из Винницы в Азербайджан за 9 месяцев экспортировано товаров на сумму около 5 миллионов долларов
Губернатор: Из Винницы в Азербайджан за 9 месяцев экспортировано товаров на сумму около 5 миллионов долларов
3 декабря 2021 г. 11:25
В Азербайджане в 205 детсадах выявлены нарушения
В Азербайджане в 205 детсадах выявлены нарушения
2 декабря 2021 г. 17:49
Вирусолог рассказал о новом штамме коронавирусной инфекции омикрон
Вирусолог рассказал о новом штамме коронавирусной инфекции "омикрон"
2 декабря 2021 г. 10:43
Состояние заразившегося коронавирусом народного артиста остается тяжелым
Состояние заразившегося коронавирусом народного артиста остается тяжелым
2 декабря 2021 г. 10:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi