Ульви Мехтиев: Asan уже экспортирует свой опыт в другие страны

Asan Xidmət завоевал популярность благодаря практичности, доступности и эффективности своей деятельности.

Asan Xidmət завоевал популярность благодаря практичности, доступности и эффективности своей деятельности.

Как передает Report, об этом председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Ульви Мехтиев заявил в ходе проходящего в Баку международного форума "Путь к современному управлению: к устойчивым и инновационным госуслугам" по случаю 10-летия создания Asan Xidmət.

Глава Госагентства отметил, что без лидерства и поддержки президента страны Ильхама Алиева Asan не достиг бы таких высот.

По словам Мехтиева, одной из целей создания Asan было искоренение коррупции и бюрократических проволочек при предоставлении госуслуг.

Он отметил, что Asan уже экспортирует свой опыт в заинтересованные страны.

За прошедшие годы модель Asan получила ряд наград за передовой опыт, однако Госагентсво продолжает улучшать качество оказываемых услуг, прислушиваясь к отзывам посетителей, которые посредством специального индекса оценивают качество работы структуры.