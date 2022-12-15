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Ульви Мехтиев: Asan уже экспортирует свой опыт в другие страны

Ульви Мехтиев: Asan уже экспортирует свой опыт в другие страны Asan Xidmət завоевал популярность благодаря практичности, доступности и эффективности своей деятельности.
Социальная защита
15 декабря 2022 г. 12:11
Ульви Мехтиев: Asan уже экспортирует свой опыт в другие страны

Asan Xidmət завоевал популярность благодаря практичности, доступности и эффективности своей деятельности.

Как передает Report, об этом председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Ульви Мехтиев заявил в ходе проходящего в Баку международного форума "Путь к современному управлению: к устойчивым и инновационным госуслугам" по случаю 10-летия создания Asan Xidmət.

Глава Госагентства отметил, что без лидерства и поддержки президента страны Ильхама Алиева Asan не достиг бы таких высот.

По словам Мехтиева, одной из целей создания Asan было искоренение коррупции и бюрократических проволочек при предоставлении госуслуг.

Он отметил, что Asan уже экспортирует свой опыт в заинтересованные страны.

За прошедшие годы модель Asan получила ряд наград за передовой опыт, однако Госагентсво продолжает улучшать качество оказываемых услуг, прислушиваясь к отзывам посетителей, которые посредством специального индекса оценивают качество работы структуры.

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Версия на английском языке Ulvi Mehdiyev: Azerbaijan’s ASAN Service already exporting its experience to other countries
Версия на азербайджанском языке Ülvi Mehdiyev: “ASAN xidmət" təcrübəsini artıq başqa ölkələrə ixrac edir”

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