Ульви Мехтиев: В прошлом году ASAN xidmət перечислил в госбюджет свыше 20 млн манатов

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ "В прошлом году за счет собранных в центрах ASAN xidmət пошлин в госбюджет было перечислено свыше 20 миллионов манатов".
Об этом в эксклюзивном интервью Report сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики (ASAN Xidmət) Ульви Мехтиев.
Отметим, что У.Мехтиев был назначен на эту должность распоряжением президента Ильхама Алиева от 27 апреля 2018 года.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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