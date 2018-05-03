Ульви Мехтиев: В прошлом году ASAN xidmət перечислил в госбюджет свыше 20 млн манатов

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Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ "В прошлом году за счет собранных в центрах ASAN xidmət пошлин в госбюджет было перечислено свыше 20 миллионов манатов".

Об этом в эксклюзивном интервью Report сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики (ASAN Xidmət) Ульви Мехтиев.

Отметим, что У.Мехтиев был назначен на эту должность распоряжением президента Ильхама Алиева от 27 апреля 2018 года.