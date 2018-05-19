Ульви Мехтиев: В 2020 году услуги ASAN Xidmət полностью охватят Азербайджан

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Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ "В 2020 году ASAN Xidmət полностью охватит страну и каждый гражданин Азербайджана сможет воспользоваться услугами госагентства".

Как сообщат Report, об этом сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (ASAN Xidmət) Ульви Мехтиев.

Он сообщил, что до 2020 года число центров ASAN Xidmət будет доведено до 20: "Осенью этого года заработают региональные центры в Имишли и Шеки. Каждый из центров будет оказывать услуги более 500 тысячам человек. В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева на очередном этапе планируется строительство еще 5 центров. Идет интенсивная работа в этом направлении".

По словам У.Мехтиева, Госагентство ставит перед собой цель полностью перевести на электронную версию наиболее популярные услуги, оказываемые гражданам, чтобы они могли воспользоваться ими не посещая центров ASAN Xidmət: "14 марта этого года президент Ильхам Алиев подписал указ "О мерах по развитию электронного правительства и переходу на цифровое правительство". Согласно указу, осуществление государственной политики в области электронного правительства поручено Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики. В настоящее время мы продолжаем нашу работу в рамках данного поручения".