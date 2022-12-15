Угандийский министр: Благодарны Азербайджану за сотрудничество

Уганда использует опыт Азербайджана в сфере создания модели Asan по предоставлению госуслуг.

Уганда использует опыт Азербайджана в сфере создания модели Asan по предоставлению госуслуг.

Как сообщает Report, об этом заявил министр государственной службы Уганды Вильсон Мурули Мукаса.

"Мы активно работаем для предоставления современных госуслуг гражданам. В Уганде есть 3 центра, предоставляющих похожие услуги, они уже функционируют. Конечно, мы намерены увеличить число таких центров по всей стране, используя опыт Asan.

Важно, чтобы и живущие в сельской местности также имели возможность пользоваться госуслугами центра в Уганде. Поэтому мы очень рады сотрудничать с Азербайджаном и с Asan.И благодарны за такое плодотворное сотрудничество", - заявил Мукаса.