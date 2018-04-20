Участникам Второй мировой войны предоставят единовременную материальную помощь

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ 20 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, будет оказана единовременная материальная помощь в размере 1000 манатов участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, в размере 500 манатов – вдовам погибших во Второй мировой войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов в годы Второй мировой войны, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону Ленинграда в период Второй мировой войны, а также участникам блокады Ленинграда.

С этой целью из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики выделено 5,9 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить перечисление данных средств на специальный счет министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.

Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики поручено обеспечить доведение единовременной материальной помощи до лиц, предусмотренных в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.