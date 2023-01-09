Участникам войны и членам семей шехидов в Нахчыване оказываются медуслуги

По приглашению правительства Азербайджана врачи и психотерапевты из Турции вместе с коллегами из Баку оказывают медицинские услуги участникам войны, ветеранам и семьям шехидов в Нахчыванской Автономной Республике.

По приглашению правительства Азербайджана врачи и психотерапевты из Турции вместе с коллегами из Баку оказывают медицинские услуги участникам войны, ветеранам и семьям шехидов в Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщает Report, в республиканской больнице Нахчывана организована бесплатная психологическая реабилитация ветеранов, у которых возникли психологические проблемы в результате войны, членов семей шехидов, граждан, пострадавших от армянского террора.

В зависимости от состояния обратившегося назначаются один или два сеанса в неделю. На лечение одного пациента требуется от 4 до 12 сеансов.