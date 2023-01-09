О нас

Участникам войны и членам семей шехидов в Нахчыване оказываются медуслуги

Участникам войны и членам семей шехидов в Нахчыване оказываются медуслуги По приглашению правительства Азербайджана врачи и психотерапевты из Турции вместе с коллегами из Баку оказывают медицинские услуги участникам войны, ветеранам и семьям шехидов в Нахчыванской Автономной Республике.
Социальная защита
9 января 2023 г. 15:48
Участникам войны и членам семей шехидов в Нахчыване оказываются медуслуги

По приглашению правительства Азербайджана врачи и психотерапевты из Турции вместе с коллегами из Баку оказывают медицинские услуги участникам войны, ветеранам и семьям шехидов в Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщает Report, в республиканской больнице Нахчывана организована бесплатная психологическая реабилитация ветеранов, у которых возникли психологические проблемы в результате войны, членов семей шехидов, граждан, пострадавших от армянского террора.

В зависимости от состояния обратившегося назначаются один или два сеанса в неделю. На лечение одного пациента требуется от 4 до 12 сеансов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda müharibə iştirakçıları və şəhid ailəsi üzvlərinə tibbi xidmətlər göstərilir

Самое читаемое

В Азербайджане завтра ожидается гололед
В Азербайджане завтра ожидается гололед
7 января 2023 г. 15:13
В Азербайджане ожидается метель
В Азербайджане ожидается метель
7 января 2023 г. 17:25
В Херсонской области ВСУ освободили остров Большой Потемкинский
ВидеоВ Херсонской области ВСУ освободили остров Большой Потемкинский
3 января 2023 г. 02:23
С 8 января ожидаются резкое похолодание и снег
С 8 января ожидаются резкое похолодание и снег
5 января 2023 г. 12:57
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
5 января 2023 г. 15:49
В Азербайджане минимальная сумма трудовой пенсии будет доведена до 280 манатов
В Азербайджане минимальная сумма трудовой пенсии будет доведена до 280 манатов
5 января 2023 г. 15:52
Азербайджан увеличил расходы на импорт стали из Турции на 23%
Азербайджан увеличил расходы на импорт стали из Турции на 23%
5 января 2023 г. 13:48
В Баку ожидается снег и гололед
В Баку ожидается снег и гололед
6 января 2023 г. 16:46
Завтра в Азербайджане ожидается снег
Завтра в Азербайджане ожидается снег
7 января 2023 г. 13:19
Рейтинг Роналду в FIFA 23 после перехода в «Аль-Наср» самый низкий за последние 12 лет
Рейтинг Роналду в FIFA 23 после перехода в «Аль-Наср» самый низкий за последние 12 лет
4 января 2023 г. 07:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi