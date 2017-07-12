Турция стала первой страной, присоединившийся к инициативе по созданию Центра труда ОИС

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Турция стала первой страной, присоединившийся к инициативе Центра труда Организации Исламского Сотрудничества (ОИС).

Как сообщает Report, глава МИД Турции Мевлут Чавушоглу первым из стран-членов ОИС поставил свою подпись под документом по присоединению к этой инициативе.

Напомним, что с инициативой по созданию Центра выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках состоявшейся 25-26 апреля 2013 года в Баку второй конференции министров труда стран-участниц ОИС.

Основной целью Центра станет объединение усилий стран-членов ОИС в сфере развития труда, занятости, социальной защиты и человеческого капитала, координация деятельности соответствующих структур стран-членов и других организаций ОИС, улучшение условий труда, усиление социального партнерства, обеспечение достойного труда, расширение возможностей по занятости и формирование устойчивой системы социальной защиты в странах-членах ОИС.

Штаб-квартира Центра будет находиться в Баку.