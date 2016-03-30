Территория Баку увеличилась

Это произошло за счет увеличения территории Хазарского района

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Согласно данным на начало 2015 года, территория Баку составляет 2,14 тыс. кв. км, а численность населения - 2 204,2 тыс. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на управление статистики города Баку, в 2010 году площадь столицы была равна 2,13 тыс. кв. км.

На каждый квадратный км в Баку приходится 9 023 человека. В 2010 году эта цифра составляла 969.

Самым густонаселенным районом Баку считается Насиминский район.

Хазарский район имеет самую большую, а Насиминский - самую маленькую площадь.

Территория Насиминского района составляет 0,01 тыс. кв. км, население - 217,4 тыс. человек, на каждый кв. км приходится 21 740 человек.

Второе место по плотности населения занимает Ясамальский, третье - Низаминский районы.

Сейчас территория Ясамальского района равна 0,02 тыс. кв. км, население составляет 243,6 тыс. человек, на каждый кв. км приходится 12 180 человек.

Территория Низаминского района равна 0,02 тыс. кв. км. Численность населения района - 193,8 тыс. человек, плотность - 9 696.

Самая низкая плотность в Гарадагском, Хазарском районах и Пираллахы.