Талия Ибрагимова: Запрет на родственные браки необходим для сохранения здорового генофонда

Талия Ибрагимова: Запрет на родственные браки необходим для сохранения здорового генофонда нации

Запрет на браки между близкими родственниками является важным шагом для сохранения здорового генофонда и обеспечения нормального развития будущих поколений.

Как сообщает Report, об этом заявила начальник отдела правового обеспечения Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Талия Ибрагимова.

По ее словам, многочисленные исследования доказывают, что в таких браках значительно выше риск наследственных и генетических заболеваний.

"Если при браке между неродственными людьми вероятность рождения ребенка с ограниченными возможностями составляет 2–4%, то в случае родственных браков этот показатель возрастает до 4–8%", – отметила Ибрагимова.

Она подчеркнула, что запрет направлен не на нарушение права выбора, а на защиту общественного здоровья и будущих поколений.

"Международные конвенции, включая Конвенцию ООН о правах ребенка, возлагают на государства обязанность обеспечивать благополучие будущих поколений. В этом контексте запрет на родственные браки является правомерной и обоснованной мерой", - сказала представитель комитета.

Напомним, что с 1 июля в Азербайджане действует запрет на браки между двоюродными братьями и сестрами, имеющими общих биологических дедушку или бабушку, а также между дядей и племянницей или тетей и племянником.