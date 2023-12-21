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Талия Ибрагимова: Вмешательство родителей супругов в дела семьи должно считаться актом домашнего насилия

Талия Ибрагимова: Вмешательство родителей супругов в дела семьи должно считаться актом домашнего насилия Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей предложил классифицировать вмешательство родителей супругов в дела семьи как домашнее насилие.
Социальная защита
21 декабря 2023 г. 16:13
Талия Ибрагимова: Вмешательство родителей супругов в дела семьи должно считаться актом домашнего насилия

Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей предложил классифицировать вмешательство родителей супругов в дела семьи как домашнее насилие.

Как сообщает Report, об этом сообщила заведующая отделом правового обеспечения госкомитета Талия Ибрагимова на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по делам семьи, женщин и детей.

По ее словам, в Азербайджане часто наблюдаются случаи, когда женщина подвергается домашнему насилию со стороны родственников своего супруга.

Ибрагимова отметила, что госкомитет предложил внести поправки в закон "О предупреждении домашнего насилия", согласно которым вмешательство родителей супругов во внутренние дела семьи будет считаться актом домашнего насилия.

Завотделом также подчеркнула, что одной из основных причин разводов в Азербайджане сегодня является вмешательство родственников в дела семьи.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qayınana, qayınatanın ailəyə müdaxiləsi məişət zorakılığı sayılacaq

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