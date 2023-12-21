Талия Ибрагимова: Вмешательство родителей супругов в дела семьи должно считаться актом домашнего насилия

Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей предложил классифицировать вмешательство родителей супругов в дела семьи как домашнее насилие.
Как сообщает Report, об этом сообщила заведующая отделом правового обеспечения госкомитета Талия Ибрагимова на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по делам семьи, женщин и детей.
По ее словам, в Азербайджане часто наблюдаются случаи, когда женщина подвергается домашнему насилию со стороны родственников своего супруга.
Ибрагимова отметила, что госкомитет предложил внести поправки в закон "О предупреждении домашнего насилия", согласно которым вмешательство родителей супругов во внутренние дела семьи будет считаться актом домашнего насилия.
Завотделом также подчеркнула, что одной из основных причин разводов в Азербайджане сегодня является вмешательство родственников в дела семьи.