Талия Ибрагимова: Вмешательство родителей супругов в дела семьи должно считаться актом домашнего насилия

Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей предложил классифицировать вмешательство родителей супругов в дела семьи как домашнее насилие.

Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей предложил классифицировать вмешательство родителей супругов в дела семьи как домашнее насилие.

Как сообщает Report, об этом сообщила заведующая отделом правового обеспечения госкомитета Талия Ибрагимова на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по делам семьи, женщин и детей.

По ее словам, в Азербайджане часто наблюдаются случаи, когда женщина подвергается домашнему насилию со стороны родственников своего супруга.

Ибрагимова отметила, что госкомитет предложил внести поправки в закон "О предупреждении домашнего насилия", согласно которым вмешательство родителей супругов во внутренние дела семьи будет считаться актом домашнего насилия.

Завотделом также подчеркнула, что одной из основных причин разводов в Азербайджане сегодня является вмешательство родственников в дела семьи.