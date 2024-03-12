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Талия Ибрагимова: В вопросе запрета родственных браков общество должно занять принципиальную позицию

Талия Ибрагимова: В вопросе запрета родственных браков общество должно занять принципиальную позицию В вопросе запрета родственных браков общество должно занять такую же принципиальную позицию, как и в случае ранних браков.
Социальная защита
12 марта 2024 г. 13:39
Талия Ибрагимова: В вопросе запрета родственных браков общество должно занять принципиальную позицию

В вопросе запрета родственных браков общество должно занять такую же принципиальную позицию, как и в случае ранних браков.

Как сообщает Report, об этом заявила заведующая отделом правового обеспечения Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Талия Ибрагимова на общественной дискуссии о родственных браках.

Ибрагимова рассказала, что недавно был проведен опрос касательно отношения граждан к родственным бракам: "В опросе приняли участие 1 354 респондента. Большинство заявило, что относится к этому отрицательно. Однако были и те, кто считает это положительной практикой".

Завотделом отметила, что в большинстве случаев подобные браки заключаются в раннем возрасте под давлением родителей, которые живут ненужными стереотипами, передающимися из поколения в поколение.

"В обществе существует такой стереотип, будто на порядочных девушках женятся родственники. На самом деле это разновидность гендерного насилия. Кроме того, при разводе целые семьи из поколения в поколение начинают враждовать", - сказала она.

Представитель госкомитета призвала общество занять в отношении родственных браков такую же принципиальную позицию, как в случае с ранними браками. В частности Ибрагимова призвала ужесточить законодательство и полностью запретить браки между двоюродными братьями и сестрами: "Риск рождения детей-инвалидов в таких браках в два раза выше. В целом, 8,4 процента детей-инвалидов рождены в родственных браках".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komitəsi: Baba və nənələri eyni olan şəxslərin nikahı qadağan edilməlidir

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