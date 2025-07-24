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Талия Ибрагимова: Полное принятие и применение запрета на родственные браки в обществе требует времени

Талия Ибрагимова: Полное принятие и применение запрета на родственные браки в обществе требует времени 15:29 Неофициальные браки не порождают юридических последствий с точки зрения законодательства и не регистрируются государством.
Социальная защита
24 июля 2025 г. 15:59
Талия Ибрагимова: Полное принятие и применение запрета на родственные браки в обществе требует времени

Неофициальные браки не имеют юридической силы, так как не зарегистрированы государством. Это лишает участников правовой защиты и может повлечь за собой различные риски - от имущественных споров до проблем, связанных с детьми.

Об этом заявила Report начальник отдела правового обеспечения Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Талия Ибрагимова.

Она отметила, что согласно законодательству, юридическую силу имеет только брак, прошедший государственную регистрацию: "В обществе высказывались опасения, что запреты на родственные браки в Азербайджане могут привести к увеличению попыток создания неофициальных семей. Следует отметить, что неофициальные, незарегистрированные браки не приводят к возникновению прав и обязанностей субъектов семейного права, то есть мужа и жены. Эта ситуация приводит к лишению сторон государственной защиты в сфере наследственного права, алиментных обязательств, раздела совместной собственности, налогообложения и социального обеспечения.

Кроме того, определение правового статуса детей, рожденных в таком браке, например, признание отцовства и обеспечение других гражданских прав, также создает трудности. Поэтому важно учитывать юридические и социальные последствия, создаваемые неофициальными браками, и каждый человек должен избегать таких рисков и соблюдать требования законодательства".

По ее словам, текущая ситуация показывает, что подход общества к родственным бракам все еще неоднозначен: "С одной стороны, определенная часть населения приветствует этот запрет, оценивая его как важный и необходимый шаг с точки зрения защиты здоровья будущих поколений. С другой стороны, поскольку в некоторых регионах родственные браки воспринимаются как часть социально-культурных традиций, формировавшихся годами, для полного принятия и применения этого изменения в законодательстве требуется время, последовательное просвещение и изменение общественного сознания".

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Версия на азербайджанском языке Şöbə müdiri: Qohum evliliklərinə qadağanın cəmiyyətdə tam qəbulu və tətbiqi zaman tələb edir

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