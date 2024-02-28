Талия Ибрагимова: Госкомитет предотвратил 269 ранних браков

В Азербайджане по факту принуждения к браку несовершеннолетней возбуждено одно уголовное дело в 2023 году.

В Азербайджане по факту принуждения к браку несовершеннолетней возбуждено одно уголовное дело в 2023 году.

Об этом Report заявила заведующая отделом правового обеспечения Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Талия Ибрагимова.

Она сказала, что в 2022 году свыше 2 тыс. девушек до 18 лет родили детей.

"Наибольшие показатели ранних браков зафиксированы в Газах-Товузском, Центрально-Аранском и Карабахском экономическом районах. На основании информации от местных исполнительных органов Госкомитет предотвратил 269 ранних браков".