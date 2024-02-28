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Талия Ибрагимова: Госкомитет предотвратил 269 ранних браков

Талия Ибрагимова: Госкомитет предотвратил 269 ранних браков В Азербайджане по факту принуждения к браку несовершеннолетней возбуждено одно уголовное дело в 2023 году.
Социальная защита
28 февраля 2024 г. 11:56
Талия Ибрагимова: Госкомитет предотвратил 269 ранних браков

В Азербайджане по факту принуждения к браку несовершеннолетней возбуждено одно уголовное дело в 2023 году.

Об этом Report заявила заведующая отделом правового обеспечения Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Талия Ибрагимова.

Она сказала, что в 2022 году свыше 2 тыс. девушек до 18 лет родили детей.

"Наибольшие показатели ранних браков зафиксированы в Газах-Товузском, Центрально-Аранском и Карабахском экономическом районах. На основании информации от местных исполнительных органов Госкомитет предотвратил 269 ранних браков".

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Версия на азербайджанском языке Yetkinlik yaşına çatmayan qızları nikaha məcbur etməyə görə ötən il bir cinayət işi açılıb

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