Странные имена, которыми назвали детей в Азербайджане в прошлом году

Стали известны странные имена, которыми в прошлом году были названы дети в Азербайджане.

Стали известны странные имена, которыми в прошлом году были названы дети в Азербайджане.

По данным Report, в течение 2021 года были нередки случаи, когда родители называли своих детей необычными именами.

Так, в прошлом году дети были названы странными именами Айда, Ахмедов, Айдаш, Балыш, Дилиш, Дардайыл, Догру, Дяфтяр, Гиль, Щярбала, Кёроглу и Хаджи.

Также, в 2021 году двух детей назвали именем Гярибя, двух детей - Гиля, а еще двух - Дуа.

Напомним, что в прошлом году в Азербайджане среди самых популярных имен для детей преобладали Али и Захра.