​Страховая часть трудовых пенсий повышена

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации страховой части трудовых пенсий.

Как сообщает Report, Государственному фонду социальной защиты поручено в соответствии с индексом потребительских цен по 2014 году на 1 января 2015 года обеспечить повышение страховой части трудовых пенсий всех видов, осуществить индексацию сумм пенсионного капитала, накопленных в страховой части персональных счетов в системе персонального учета.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.