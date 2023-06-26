​​​​​​​Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 4 новых факта заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 3 человека.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 4 новых факта заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 3 человека.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за 24 часа от COVID-19 никто не скончался.

Всего в стране на данный момент коронавирусом заразились 831 938 человека. Из них излечились и выздоровели 821 624 человека, умерли - 10 282, в настоящее время число активных больных составляет - 32.



За сутки в Азербайджане сделано 39 прививок от коронавируса.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 966 983.

