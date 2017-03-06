Статистика: В среднем на каждые 10 женщин в Азербайджане приходится 20 новорожденных

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Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ На начало января этого года 50,1% (4 млн. 918,8 тыс. человек) от общего числа населения страны составили женщины.

Как сообщили Report в Госкомстате, 46,8% из 159,5 тыс. родившихся в прошлом году детей были девочками. 54,8% женщин находятся в детородном возрасте, в среднем на каждые 10 женщин приходится 20 новорожденных.

На данный момент в стране действует 18 родильных домов, 137 женских консультаций, 250 детских поликлиник и амбулаторий, которые стоят на страже здоровья женщин. По предварительным данным, удельный вес азербайджанских женщин, активно участвующих в социально-экономической жизни страны, составляет 48,2% от общего числа занятого населения.

78,1% педагогов общеобразовательных учебных заведений страны, 76,1% преподавателей ссузов, 51,9% вузов, 64,9% врачей – женщины.

46,5% учащихся общеобразовательных школ, 66,4% ссузов, 48,3% вузов – девочки.

Растет также количество женщин в Милли Меджлисе. Если в 1990 году женщины-депутаты составляли 4,3% от общего числа членов Милли Меджлиса, а в 2000 году - 10,7%, то на сегодняшний день их доля в парламенте страны достигает 16,8%.

Внимание привлекает и тот факт, что с каждым годом растет число женщин, получающих водительские права. Если в 2008 году данная статистика составляла 4,6%, в 2016 году она достигла 6,5%.