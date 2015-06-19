Статистика получающих в Азербайджане адресную социальную помощь семей сократилась

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ В мае этого года сократилось количество семей, получающих адресную социальную помощь.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

По информации, в мае этого года адресную социальную помощь получили 115415 семей (503181 членов семей), что на 21987 семей (96644 членов семей), или 16% уступает показателю соответствующего периода прошлого года.

Как сообщили в министерстве, за указанный период в среднем сумма приходящейся на каждую семью и на каждого члена семьи адресной социальной помощи возросла на 15,4% и составила соответственно 146,78 и 33,67 манатов. В настоящее время 33056 (28,6%) получающих адресную социальную помощь семей имеют по три и более детей. Количество несовершеннолетних в семьях этой категории составляет 238921 человек, из них в возрасте до 1 года - 6464 детей, несовершеннолетних с ограниченными возможностями - 5551 человек.